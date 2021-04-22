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ОМОНу пришлось штурмом брать дом "черного копателя" под Рогачевом

23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Уголовные дела возбудили в отношении двух "черных копателей" из Рогачевского района, в домах которых нашли боеприпасы и оружие, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Информация о стрельбе в деревне поступила в Рогачевский РОВД от местных жителей. Жители деревни правоохранителям рассказали, что двое мужчин могли поссориться и подраться. Кроме того, одного из них видели на улице с винтовкой.

"Встретивший сотрудников владелец подворья опроверг версию односельчан, вместе с тем, милиционеры нашли в его доме патроны. Мужчину задержали", – сказали в управлении.

Там также отметили, что его приятель в своем доме заперся, поэтому на место вызвали сотрудников ОМОН.

Позже выяснилось, что сельчане являются черными копателями, а в тот день выпили и решили испытать самодельный пистолет. У мужчин нашли обрезы, винтовку Мосина, патроны и патроны, пистолет и кустарный металлоискатель.

В отношении данных граждан возбудили дела за незаконный оборот оружия, в настоящее время они задержаны.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В отношении "копателей" возбудили дела за незаконный оборот оружия, в настоящее время они задержаны.
 
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