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Цистерн стало меньше: где можно набрать воду после ЧП в Чижовке
23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Воду из крана не рекомендуют использоваться для питься в трех районах столицы, которые затронуло ЧП на трубопроводе в микрорайоне Чижовка.
Накануне городские власти сообщили, что пробы воды взяты на районных станциях и 53 социальных объектах, расположенных в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы. Анализ показал, что
По состоянию на утро пятницы жители могут набрать чистую воду из цистерн, которые находятся по адресам:
В Мингорисполкоме уточнили, что по мере необходимости бочки будут направляться в другие точки, и напомнили, что транспорт должен периодически уезжает на дозаправку.
Авария на газо- и водопроводе
ЧП в столичном микрорайоне Чижовка
На место прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Как было установлено, произошло повреждение водопровода, диаметр которого составляет один метр. Кроме того, был затронут и проходящий радом газопровод. Без воды остались три района столицы - Заводской, Ленинский и Октябрьский.
Авария было оперативно локализована, работы по ликвидации велись всю ночь.
Накануне власти сообщили, что рассматриваются
Это не первое подобное ЧП с водой в Минске за последнее время. За последние 10 месяцев мы насчитали шесть крупных аварий в столице и регионе - подробнее читайте по
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Авария на газо- и водопроводе случилась в среду – вода все еще не соответствует нормам в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы.
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