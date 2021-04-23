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Цистерн стало меньше: где можно набрать воду после ЧП в Чижовке

23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Воду из крана не рекомендуют использоваться для питься в трех районах столицы, которые затронуло ЧП на трубопроводе в микрорайоне Чижовка.

Накануне городские власти сообщили, что пробы воды взяты на районных станциях и 53 социальных объектах, расположенных в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы. Анализ показал, что вода не соответствует нормам, и пить ее не рекомендуется.

По состоянию на утро пятницы жители могут набрать чистую воду из цистерн, которые находятся по адресам:

  • Горовца, 34,
  • Козыревская, 15,
  • Аэродромная, 5,
  • Чкалова, 16,
  • Асаналиева, 9.

В Мингорисполкоме уточнили, что по мере необходимости бочки будут направляться в другие точки, и напомнили, что транспорт должен периодически уезжает на дозаправку.

Авария на газо- и водопроводе

ЧП в столичном микрорайоне Чижовка случилось вечером в среду - жители сообщили о том, что пропала вода из кранов, а если и есть - то темного цвета. На улицах разлились целые озера, машины фактически передвигались вплавь.

На место прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Как было установлено, произошло повреждение водопровода, диаметр которого составляет один метр. Кроме того, был затронут и проходящий радом газопровод. Без воды остались три района столицы - Заводской, Ленинский и Октябрьский.

Авария было оперативно локализована, работы по ликвидации велись всю ночь.

Накануне власти сообщили, что рассматриваются две версии случившегося: водопровод мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, или же из-за износа трубы. 

Это не первое подобное ЧП с водой в Минске за последнее время. За последние 10 месяцев мы насчитали шесть крупных аварий в столице и регионе - подробнее читайте по ссылке.

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Теги: Минск
 
 
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Авария на газо- и водопроводе случилась в среду – вода все еще не соответствует нормам в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы.
 
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