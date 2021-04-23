ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подросток в Мстиславском районе забрасывал удочку - и дотронулся ею до проводов. Парень в больнице

23.04.2021 10:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мстиславском районе днем 22 апреля подросток во время рыбалки получил удар электрическим током. Он дотронулся удочкой до электропровода, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

По данным МЧС, около 12 часов 16-летний парень рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током.

Скорую вызвали очевидцы. Парня с ожогами увезли в больницу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Цистерн стало меньше: где можно набрать воду после ЧП в Чижовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by