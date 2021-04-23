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Подросток в Мстиславском районе забрасывал удочку - и дотронулся ею до проводов. Парень в больнице
Источник материала: Tut.by
В Мстиславском районе днем 22 апреля подросток во время рыбалки получил удар электрическим током. Он дотронулся удочкой до электропровода,
По данным МЧС, около 12 часов 16-летний парень рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током.
Скорую вызвали очевидцы. Парня с ожогами увезли в больницу.
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Подросток получил ожоги после поражения электрическим током.
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