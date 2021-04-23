Подросток в Мстиславском районе забрасывал удочку - и дотронулся ею до проводов. Парень в больнице

Источник материала: Tut.by

В Мстиславском районе днем 22 апреля подросток во время рыбалки получил удар электрическим током. Он дотронулся удочкой до электропровода, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

По данным МЧС, около 12 часов 16-летний парень рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током.

Скорую вызвали очевидцы. Парня с ожогами увезли в больницу.