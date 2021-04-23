В Светлогорске полыхал балкон, а хозяйка квартиры спала: ее спас сосед

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске загорелся балкон пятиэтажки. В это время хозяйка квартиры спала. Что было дальше, рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Пожар на улице 50 лет Октября начался около шести часов вечера 22 апреля. Когда приехало МЧС, открытым пламенем полыхал балкон одной из квартир на пятом этаже.

Еще до приезда спасателей сосед почувствовал запах дыма из соседней квартиры. Ее дверь оказалась не заперта. Молодой человек вошел и увидел на кровати спящую хозяйку жилища, разбудил ее и вывел на свежий воздух.