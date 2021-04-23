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Более 500 тысяч долларов: в Беларуси задержана группа кибермошенников

23.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр - Sputnik. Правоохранительные органы задержали более 20 человек по подозрению в причастности к хищению денег с помощью вишинга, сообщил журналистам начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко на брифинге в пятницу в СК.

Уголовное дело по факту совершения мошенничества в крупном размере расследуется УСК по городу Минску.

"По делу признаны потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более одного миллиона белорусских рублей", - сообщил Острейко. По его словам, по фактам кибермошенничества было возбуждено около тысячи уголовных дел, которые объединены в одно производство.

В свою очередь, заместитель начальника ГУПК МВД Владимир Зайцев сообщил, что многие из фигурантов дела при задержании пытались скрыться за пределами Беларуси, при попытке выехать на территорию России они была задержаны, у них изъяты дорогостоящие гаджеты, крупные суммы валюты.

Отмечая большое количество потерпевших и значительные суммы ущерба, на брифинге была озвучена информация о том, что одна из доверчивых минчанок лишилась почти 100 тысяч долларов, после того, как "пообщалась по телефону" с кибермошенниками.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По данным СК, во время телефонных разговоров виртуальные аферисты обманули десятки людей, одна из доверчивых минчанок лишилась почти 100 тысяч долларов.
 
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