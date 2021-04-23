Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр - Sputnik. Белорусские правоохранительные органы могут направить в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) запрос о розыске известной белорусской спортсменки Александры Герасимени и спортивного функционера Александра Опейкина, считает эксперт в области уголовного права.

В Беларуси в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети Интернет)". В минувший четверг СК Беларуси заявил, что прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу и они объявлены в розыск .

"Согласно существующему национальному и международному законодательству, Беларусь имеет право обратиться в Интерпол и заявить лицо, которому в РБ предъявлено обвинение по уголовной статье, в международный розыск", - сообщил Sputnik эксперт.

По его словам, если человека, который находится за границей, объявляют в розыск, то подразумевается только международный розыск. Исключение составляет Российская Федерация.

"В случае с Россией речь идет о межгосударственном розыске в рамках Союзного государства", - пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что объявление лица страной-инициатором в международный розыск не означает, что обвиняемый попадет в так называемый "красный список" Интерпола.

"Там (в Интерполе - Sputnik) есть регламент, который предусматривает, чтобы это не было преследования по политическим, религиозным и иным мотивам, а исключительно за совершение уголовно наказуемой и противоправной деятельности", - отметил специалист.

Как задерживает Интерпол

Согласно международным правилам, которых придерживаются все страны-участницы Интерпола, к человеку, в стране пребывания применяются ограничения только тогда, когда он попал в списки организации.

"Вот когда он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, тогда та страна, где находится человек, имеет основания для его задержания. Как правило, обвиняемого помещают в СИЗО на 30-40 суток, информируют страну-инициатора и международную полицию, шлют в Интерпол документы о том, что личность идентифицирована. После этого подают документы в суд, который принимает решение об экстрадиции или выдаче", - сказал эксперт.

В "красном списке" Интерпола

Рассказывая о последствиях попадания в "красный список" Международной полиции, собеседник агентства пояснил, что "данные на человека выставляются в картотеку Интерпола. И принятое этой организацией решение о задержании того или иного лица является обязательным для всех стран-участников".

"Как только соответствующая комиссия Интерпола приняла решение, фамилия выставляется в базу, и, где бы это лицо не появилось, в какую бы страну не прилетело, в аэропорту, сразу сотрудник таможни или миграционной службы открывает список Интерпола, и сверяет данные", - сказал собеседник агентства.

В списках не значатся

В настоящее время фамилий граждан Беларуси, в отношении которых во второй половине 2020 году и в 2021 году были возбуждены уголовные дела, и они были объявлены в розыск, в списке на сайте Интерпола нет.

В Интерпол входят более 190 стран. В каждой из них созданы соответствующие национальные структуры. Республика Беларусь вступила в члены МОУП Интерпол 29 сентября 1993 года.

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