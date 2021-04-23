Россиянин погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на Сахалине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Житель Сахалина погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на побережье, сообщили региональное СУ Следственного комитета РФ.

В минувший четверг, 22 апреля, юго-восточное побережье Сахалина в районе поселка Пригородное усыпало тоннами крупной тихоокеанской сельди . Местные жители бросились собирать рыбу ведрами. Ученые пояснили, что массовый выброс рыбы – обычное явление после нереста.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка", - сообщили следователи.

Причина смерти мужчины пока не установлена. Тело направлено на судебно-медицинское исследование.