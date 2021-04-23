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Россиянин погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на Сахалине
23.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Житель Сахалина погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на побережье, сообщили региональное СУ Следственного комитета РФ.
В минувший четверг, 22 апреля, юго-восточное побережье Сахалина в районе поселка Пригородное
"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка", - сообщили следователи.
Причина смерти мужчины пока не установлена. Тело направлено на судебно-медицинское исследование.
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Следователям не удалось установить причины смерти мужчины на месте происшествия, тело направлено на экспертизу.
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