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Россиянин погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на Сахалине

23.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Житель Сахалина погиб, собирая сельдь после ее массового выброса на побережье, сообщили региональное СУ Следственного комитета РФ.

В минувший четверг, 22 апреля, юго-восточное побережье Сахалина в районе поселка Пригородное усыпало тоннами крупной тихоокеанской сельди. Местные жители бросились собирать рыбу ведрами. Ученые пояснили, что массовый выброс рыбы – обычное явление после нереста.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка", - сообщили следователи.

Причина смерти мужчины пока не установлена. Тело направлено на судебно-медицинское исследование.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователям не удалось установить причины смерти мужчины на месте происшествия, тело направлено на экспертизу.
 
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