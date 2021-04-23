Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Минский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор двум журналисткам польского телеканала "Белсат" Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой.

Жалоба адвокатов обвиняемых на приговор суда первой инстанции была рассмотрена в пятницу. Ранее 18 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Их судили за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Жалоба адвокатов не удовлетворена, приговор суда Фрунзенского района Андреевой и Чульцовой оставили без изменений", - сообщили Sputnik в суде.

Суд первой инстанции признал Бахвалову и Чульцову виновными в том, что во время протестов по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта.

Согласно материалам уголовного дела, своими действиями они нанесли ущерб городскому транспортному предприятию в сумме около 11,5 тысяч белорусских рублей (около 4,4 тысяч долларов).

Защита настаивала на невиновности журналисток, которые, по словам адвокатов, выполняли свои профессиональные обязанности.

Сотрудницы телеканала были задержаны 15 ноября прошлого года после прямого эфира с так называемой "площади Перемен" в Минске, когда сотрудники силовых структур разогнали несанкционированное мероприятие, посвященное памяти погибшего активиста Романа Бондаренко .

В соответствии с белорусским законодательством журналистам телеканала "Белсат", не аккредитованным при МИД Беларуси, грозило до трех лет лишения свободы.

Осужденные своею вину не признали.

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