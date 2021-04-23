Два дрона контрабандистов сбили из радиоэлектронного ружья на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Вблизи белорусско-литовской границы были перехвачены дроны, которые контрабандисты намеревались использовать для доставки груза, об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

Беспилотные летательные аппараты 18 апреля заметили лидские пограничники на расстоянии 100 метров от государственной границы Беларуси. При помощи специального радиоэлектронного ружья удалось сбить БЛА.

Сейчас устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Как напомнили в ведомстве, нарушителям пограничного режима в пределах погранполосы может грозит штраф до 50 базовых величин. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства также наступает административная ответственность - штраф в размере до 20 базовых величин.

Напомним, что ранее самодельный дрон с контрабандой перехватили пограничники в Брестском районе. Тогда также было использовано ружье "Гроза-Р2".

Ружье "Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.

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