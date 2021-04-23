В Минске в Свислочи утонул человек – возможно, это был рыбак

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. В реке Свислочь в Минске утонул мужчина 1965 года рождения, рассказали Sputnik в МЧС Минска.

Спасатели обнаружили человека без сознания на поверхности воды в пяти метрах от берега. Извлекли из воды и передали бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали смерть.

"Нам сперва сообщили, что тонет байдарочник, но информация не подтвердилась. Вроде как мужчина рыбачил в лодке и была рыболовная сетка. Всех подробностей не знаем, делом занимаются следователи", - пояснила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

В этом году 7 января в Свислочи в центре Минска утонул мужчина. Спасатели и дежурные водолазы ОСВОД вблизи моста у площади Победы извлекли его из воды, но спасти его не удалось . Двоим рыбакам минувшей зимой повезло больше – спасатели их достали из акватории Свислочи.