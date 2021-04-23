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В Минске в Свислочи утонул человек – возможно, это был рыбак
23.04.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. В реке Свислочь в Минске утонул мужчина 1965 года рождения, рассказали Sputnik в МЧС Минска.
Спасатели обнаружили человека без сознания на поверхности воды в пяти метрах от берега. Извлекли из воды и передали бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали смерть.
"Нам сперва сообщили, что тонет байдарочник, но информация не подтвердилась. Вроде как мужчина рыбачил в лодке и была рыболовная сетка. Всех подробностей не знаем, делом занимаются следователи", - пояснила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.
В этом году 7 января в Свислочи в центре Минска утонул мужчина. Спасатели и дежурные водолазы ОСВОД вблизи моста у площади Победы извлекли его из воды, но
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Происшествие случилось в лесопарке за лыжероллерной трассой в микрорайоне Радужный, куда спустя несколько минут приехали спасатели.
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