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В Минске в Свислочи утонул человек – возможно, это был рыбак

23.04.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. В реке Свислочь в Минске утонул мужчина 1965 года рождения, рассказали Sputnik в МЧС Минска.

Спасатели обнаружили человека без сознания на поверхности воды в пяти метрах от берега. Извлекли из воды и передали бригаде скорой помощи. Позже медики констатировали смерть.

"Нам сперва сообщили, что тонет байдарочник, но информация не подтвердилась. Вроде как мужчина рыбачил в лодке и была рыболовная сетка. Всех подробностей не знаем, делом занимаются следователи", - пояснила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

В этом году 7 января в Свислочи в центре Минска утонул мужчина. Спасатели и дежурные водолазы ОСВОД вблизи моста у площади Победы извлекли его из воды, но спасти его не удалось. Двоим рыбакам минувшей зимой повезло больше – спасатели их достали из акватории Свислочи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось в лесопарке за лыжероллерной трассой в микрорайоне Радужный, куда спустя несколько минут приехали спасатели.
 
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