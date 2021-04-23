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ДТП с лосем на трассе М-1: в больницу попали 2 человека

23.04.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Лось спровоцировал аварию на автомобильной трассе М-1, пострадали два человека, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 апреля на 386-м километре дороги М-1 Брест – Минск.

"Житель Витебска, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz совершил наезд на вышедшего на дорогу лося", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что с места аварии в больницу доставили водителя машины и его пассажира.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лось вышел на автомобильную трассу Брест – Минск в ночное время, что стало одной из причин аварии.
 
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