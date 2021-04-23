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Подростка с электротравмой доставили в Минск из Мстиславля на вертолете
23.04.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Юноша в Мстиславском районе во время рыбалки получил электротравму, у подростка диагностированы ожоги более 70 процентов тела, сообщили в СК.
По данным следствия, трагедия случилась днем 22 апреля, когда 16-летний юноша рыбачил на берегу водоема вблизи д. Гуторовщина Мстиславского района. При перемещении вдоль берега подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму.
"От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков. С ожогами более 70% тела юноша был госпитализирован", – сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.
По данному факту Мстиславским районным отделом проводится доследственная проверка.
В свою очередь в Минздраве сообщили, что вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту доставил ребенка из Мстиславской центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Сопровождают пациента сотрудники скорой медицинской помощи Минска.
"Учитывая тяжесть повреждений, принято решение о продолжении лечения подростка на республиканском уровне", – отметили в Минздраве.
Там рассказали, что Минздрав и МЧС используют для транспортировки вертолетный медицинский модуль с 2017 года. Модуль предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по пути следования в лечебное учреждение.
Он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибрилляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.
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В республиканском ожоговом центре ему будут оказывать необходимое лечение опытные белорусские комбустиологи.
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