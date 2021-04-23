Милиция задержала в Минске 30 человек на несанкционированной акции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали за участие в несанкционированной акции протеста 30 человек, в отношении которых начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минска.

По словам милиционеров, в четверг поздно вечером в милицию стали обращаться обычные граждане с жалобами о том, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок.

"По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД сообщили, что в ходе разбирательства в РУВД было установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка.

В ГУВД Минска призвали граждан "быть благоразумными" и предупредили, что незаконные уличные акции будут пресекаться.

Читайте также: