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Милиция задержала в Минске 30 человек на несанкционированной акции
23.04.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали за участие в несанкционированной акции протеста 30 человек, в отношении которых начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Минска.
По словам милиционеров, в четверг поздно вечером в милицию стали обращаться обычные граждане с жалобами о том, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок.
"По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
В ГУВД сообщили, что в ходе разбирательства в РУВД было установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
В отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка.
В ГУВД Минска призвали граждан "быть благоразумными" и предупредили, что незаконные уличные акции будут пресекаться.
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В ГУВД Минска призвали граждан "быть благоразумными" и предупредили, что незаконные уличные акции будут пресекаться.
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