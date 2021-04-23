С охоты переключился на рыбалку: браконьера задержали с незаконным уловом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. В Гродненской области был задержан браконьер с 44 килограммами улова. Более полусотни карасей злоумышленник вытащил при помощи сетей, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Ночью на Зельвенском водохранилище в Волковысском районе инспекторы задержали местного жителя во время незаконной рыбалки. Ущерб от его промысла составил почти 5400 рублей (около 2075 долларов). По месту жительства нарушителя изъяты шесть сетей, а также порох. Как выяснилось, четыре года назад мужчину привлекали к ответственности за незаконную охоту.

А в Гомельской области на озере Чечель в Ветковском районе браконьер сетями перегородил водоем и вытащил почти 50 килограммов рыбы. Ему насчитали штраф почти в 15 000 рублей (свыше 5700 долларов).

Кроме того, в обоих случаях мужчинам предстоит отвечать по уголовной статье.

С 1 апреля по 30 мая в Беларуси действует запрет на лов всех видов рыбы. Также нельзя добывать рака. Это охранные меры, которые созданы для благоприятного нереста. За первые три недели действия запрета госинспекторы уже изъяли около 50 километров сетей, а также свыше 300 незаконных орудий лова – среди них остроги, мережи, экраны и прочие приспособления.

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