В Минске на МКАД автомобиль вылетел в кювет

Источник материала: БT

Авария на МКАД. В результате происшествия Volkswagen оказался в кювете. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автомобиль наехал на дорожный знак, после выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. Обошлось без пострадавших. Причины аварии выясняются. Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости быть максимально осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких торможений.