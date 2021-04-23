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В одном из дворов Солигорска нашли труп мужчины. Подозреваемого задержали по горячим следам

23.04.2021 16:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске 22 апреля по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 22 апреля жители Солигорска сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе многоквартирного жилого дома.

На месте происшествия милиционеры опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов с помощью служебной собаки смогли задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний знакомый погибшего, судимый за незаконный оборот наркотиков.

«По словам очевидцев, мужчины встретились на улице: между ними возникла потасовка, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

 
 
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Вечером 22 апреля жители Солигорска сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе многоквартирного жилого дома.
 
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