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В одном из дворов Солигорска нашли труп мужчины. Подозреваемого задержали по горячим следам
Источник материала: Tut.by
В Солигорске 22 апреля по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве,
Вечером 22 апреля жители Солигорска сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе многоквартирного жилого дома.
На месте происшествия милиционеры опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов с помощью служебной собаки смогли задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний знакомый погибшего, судимый за незаконный оборот наркотиков.
«По словам очевидцев, мужчины встретились на улице: между ними возникла потасовка, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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Вечером 22 апреля жители Солигорска сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе многоквартирного жилого дома.
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