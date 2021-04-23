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Два альпиниста пропали на Эльбрусе
23.04.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Поиски двух альпинистов начаты на Эльбрусе после того, как спортсмены не вышли на связь после восхождения, сообщил Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Спасатели приступили к поискам потерявшейся группы из двух человек – гида-проводника и женщины-туристки", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, после восхождения на гору группа должна была в среду 21 апреля выйти на поляну Азау, а последний сеанс связи с ними состоялся еще 17 апреля.
В поисках пропавших принимают участие спасатели Эльбрусского высокогорного и Северо-Кавказского регионального и поисково-спасательных отрядов МЧС РФ.
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В последний раз группа альпинистов выходила на связь на минувшей неделе – в субботу 17 апреля.
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