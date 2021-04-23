Два альпиниста пропали на Эльбрусе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Поиски двух альпинистов начаты на Эльбрусе после того, как спортсмены не вышли на связь после восхождения, сообщил Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Спасатели приступили к поискам потерявшейся группы из двух человек – гида-проводника и женщины-туристки", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, после восхождения на гору группа должна была в среду 21 апреля выйти на поляну Азау, а последний сеанс связи с ними состоялся еще 17 апреля.

В поисках пропавших принимают участие спасатели Эльбрусского высокогорного и Северо-Кавказского регионального и поисково-спасательных отрядов МЧС РФ.