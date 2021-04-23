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В Оршанском районе под поездом погиб мужчина

23.04.2021 17:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе 54-летний мужчина попал под поезд. Он погиб. СК проводит проверку.

Тело 54-летнего мужчины нашли утром 23 апреля возле путей на перегоне Богушевская — Стайки. Это недалеко от деревни Лесничие Оршанского района.

Следователи установили, мужчина попал под дизель-поезд Орша — Витебск.

 
Теги: Витебск
 
 
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Следователи установили, мужчина попал под дизель-поезд Орша - Витебск.
 
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