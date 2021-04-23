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Парень совершил самоподжог в Лунинецком районе после разговора с девушкой
23.04.2021 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Молодой житель Лунинецкого района был доставлен в больницу с ожогами после попытки самоподжога, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Инцидент произошел утром в пятницу 23 апреля в агрогородке Полесском, информация о случившемся спасателям поступила из больницы.
"Предварительно установлено, что парень, находясь в строении, общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью и, предположительно, совершил акт самосожжения", – сказали в МЧС.
В управлении также уточнили, что горящую одежду на молодом человеке потушили граждане, проживающие напротив дома, где произошло ЧП. Они же вызвали скорую.
Пострадавший был доставлен в больницу с термическими ожогами, в настоящее время ему оказывают необходимую помощь.
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Пострадавший был доставлен в больницу с термическими ожогами, в настоящее время ему оказывают необходимую помощь.
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