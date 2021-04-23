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Горящую одежду потушили очевидцы. В Лунинецком районе парень получил ожоги
Источник материала: Tut.by
23 апреля в 12.15 дежурная медсестра сообщила спасателям о том, что в агрогородке Полесский Лунинецкого района 18-летний парень получил ожоги. О том, что произошло,
Прибыв на место, спасатели нашли остатки обгоревшей одежды на полу в одноэтажном бросовом хозяйственном строении.
«Предварительно установлено, что парень, находясь в строении, общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью (данный факт подтвержден видеозаписями в телефоне) и, предположительно, совершил акт самосожжения», — сообщили в МЧС.
Горящую одежду потушили очевидцы, которые живут напротив. Они же вызвали медиков.
Парень 2003 года рождения с термическими ожогами находится в больнице. В результате огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строение не повреждено. Причина происшествия устанавливается.
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23 апреля в 12.15 дежурная медсестра сообщила спасателям о том, что в агрогородке Полесский Лунинецкого района 18-летний парень получил ожоги.
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