На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода - ВМС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа пропавшей в Индонезии подводной лодки закончился, заявил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Субмарина KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии пропала вблизи острова Бали в среду, 21 апреля. Подлодка участвовала в учениях в акватории Балийского моря. На борту субмарины, которая может находиться на глубине 700 метров, по меньшей мере 53 человека. Несколько сран, в том числе и Россия, предложили властям Индонезии помощь в поисковой операции.

По информации местных военных, запас кислорода на подлодке иссяк несколько часов назад.

Ранее СМИ писали, что спасатели смогли зарегистрировать электромагнитное излучение на глубине 50-100 метров. Источником может быть пропавшая субмарина. Военные направят в район, где было зафиксировано излучение, судно со специальным оборудованием.