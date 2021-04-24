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На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода - ВМС
24.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр – Sputnik. Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа пропавшей в Индонезии подводной лодки закончился, заявил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.
Субмарина KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии
По информации местных военных, запас кислорода на подлодке иссяк несколько часов назад.
Ранее СМИ писали, что спасатели смогли зарегистрировать электромагнитное излучение на глубине 50-100 метров. Источником может быть пропавшая субмарина. Военные направят в район, где было зафиксировано излучение, судно со специальным оборудованием.
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Подлодка ВМС Индонезии пропала с радаров в середине недели; субмарина участвовала в торпедных пусках в акватории Балийского моря.
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