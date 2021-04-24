ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

24.04.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Израильская армия нанесла ракетный удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по своей территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Позднов вечером в пятницу, 23 апреля, сирены воздушной тревоги сработали в районах на юге Израиля, которые граничат с сектором Газа. Позже израильская армия заявила, что по территории еврейского государства был нанесен ракетный удар: три снаряда были выпущены из сектора Газа. Одну ракету перехватил "Железный купол", две другие разорвались возле забора безопасности.

"В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении израильской армии.

Сектор Газа ответил запуском еще двух ракет, одну из которых удалось перехватить системой противовоздушной обороны.

Израиль отреагировал на атаку: истребители и вертолеты ВВС ЦАХАЛ поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе, включая подземную инфраструктуру и ракетные пусковые установки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обострение ситуации началось вечером пятницу, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода - ВМС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by