Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Израильская армия нанесла ракетный удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по своей территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Позднов вечером в пятницу, 23 апреля, сирены воздушной тревоги сработали в районах на юге Израиля, которые граничат с сектором Газа. Позже израильская армия заявила, что по территории еврейского государства был нанесен ракетный удар: три снаряда были выпущены из сектора Газа. Одну ракету перехватил "Железный купол", две другие разорвались возле забора безопасности.

"В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении израильской армии.

Сектор Газа ответил запуском еще двух ракет, одну из которых удалось перехватить системой противовоздушной обороны.

Израиль отреагировал на атаку: истребители и вертолеты ВВС ЦАХАЛ поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе, включая подземную инфраструктуру и ракетные пусковые установки.