Пропавшую в Индонезии подлодку нашли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Подводная лодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии, пропавшая в середине недели, найдена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.

Субмарина перестала выходить на связь 21 апреля в ходе учений вблизи острова Бали. Сообщалось на борту подлодки по меньшей мере 53 человека. Сегодня стало известно, что запас кислорода на субмарине закончился. Ряд стран, среди которых России и США, предложили властям Индонезии свою помощь в поисковой операции.

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