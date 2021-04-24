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Пропавшую в Индонезии подлодку нашли
24.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр – Sputnik. Подводная лодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии, пропавшая в середине недели, найдена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.
Субмарина перестала выходить на связь 21 апреля в ходе учений вблизи острова Бали. Сообщалось на борту подлодки по меньшей мере 53 человека. Сегодня стало известно, что запас кислорода на субмарине закончился. Ряд стран, среди которых России и США, предложили властям Индонезии свою помощь в поисковой операции.
(последует)
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МИНСК, 24 апр – Sputnik. Подводная лодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии, пропавшая в середине недели, найдена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба...
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