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Литовские пограничники нашли брошенную контрабанду у границы с Беларусью

24.04.2021 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Шесть тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками были обнаружены литовскими пограничниками в лесу у границы с Беларусью, цитирует Sputnik Литва сообщение Службы охраны государственной границы (VSAT). 

© Photo : Пресс-служба СК РБ
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Уточняется, что находку погранслужба Литвы совершила еще в минувший четверг, однако обнародовала информацию двое суток спустя.

Шесть связок с сигаретами были найдены в лесу вблизи села Ашашнинкай Варенского района, которое находится недалеко от белорусской границы. Связки были покрыты полиэтиленовой пленкой, а к ним прикреплены самодельные ремни, которые обычно используют контрабандисты для удобства переноски грузов, уточнили в погранслужбе.

Осмотр местности проводился со служебной собакой ― бельгийской овчаркой по кличке Итас. Никаких признаков нарушения границы обнаружено не было.

В погранслужбе предполагают, что контрабандисты решили не рисковать пробираться с грузом дальше на территорию Литвы, поскольку боялись патрулей. Либо груз мог быть переброшен через границу, предположили пограничники.

ПО факту находки начато досудебное расследование.

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Теги: Минск
 
 
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Контрабандный груз сигарет нарушители побоялись нести вглубь страны и оставили в лесу или попросту перебросили через границу, предположили пограничники.
 
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