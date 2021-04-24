В Гомельском районе 35-летнего рабочего придавила упавшая железобетонная плита

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе мужчину придавила бетонная плита, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая.

Мужчина убирал помещение от строительного мусора, и на него упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате ноги рабочего оказались зажаты.

На место прибыли работники лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли плиту, освободили мужчину и передали его работникам скорой. С травмой ноги пострадавшего доставили в больницу.