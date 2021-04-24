|
В Гомельском районе 35-летнего рабочего придавила упавшая железобетонная плита
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе мужчину придавила бетонная плита,
Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая.
Мужчина убирал помещение от строительного мусора, и на него упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате ноги рабочего оказались зажаты.
На место прибыли работники лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли плиту, освободили мужчину и передали его работникам скорой. С травмой ноги пострадавшего доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)