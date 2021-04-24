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В Гомельском районе 35-летнего рабочего придавила упавшая железобетонная плита

24.04.2021 17:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе мужчину придавила бетонная плита, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая.

Мужчина убирал помещение от строительного мусора, и на него упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате ноги рабочего оказались зажаты.

На место прибыли работники лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли плиту, освободили мужчину и передали его работникам скорой. С травмой ноги пострадавшего доставили в больницу.

 
 
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Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая.
 
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