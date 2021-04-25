Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Извержение вулкана Сакурадзима, который находится в префектуре Кагосима, произошло вечером в субботу 24 апреля, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти региона.

Выбросы пепла и лавы произошли из одного из кратеров – Минамидакэ – запретная зона вокруг него была увеличена с 2 до 2,4 километра.

После того, как специалисты предупредили об извержении, Главное метеорологическое агентство страны вынесло предупреждение для расположенных недалеко городов Кагосима и Тарумидзу. По информации агентства пострадавших нет.

Последний раз крупное извержение Сакурадзимы происходило осенью 2019 года, столб дыма и пепла тогда поднялся до 5,5 километра в высоту.

Вулкан Сакурадзима достигает в высоту 1117 метров, на его склонах расположены так называемые паразитические кратеры. В районе постоянно действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это значит, что к горе нельзя приближаться, а также совершать на нее восхождения. Постоянные извержения вулкана происходят с 1955-го, а в 1914-м выход лавы был сопряжен с сильным землетрясением, в результате которого погибли 35 человек.

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