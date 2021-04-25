Милиция задержала 20 участников несанкционированной акции в Жодино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Милиция задержала двадцать человек, которые участвовали в несанкционированном мероприятии в Жодино, сообщила в воскресенье пресс-служба УВД Минской области.

"Сотрудниками Жодинского ГОВД в частном секторе были задержаны 20 жителей Жодино - 13 женщин и семь мужчин", - уточнили в УВД.

Отмечается, что несанкционированная акция прошла накануне вечером, у ее участников была незарегистрированная символика. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

В УВД уточнили, что часть задержанных ранее привлекалась к административной ответственности.

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