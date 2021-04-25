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Президент Индонезии объявил о гибели субмарины Nanggala
25.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр – Sputnik. Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил, что подводная лодка Nanggala, пропавшая 21 апреля, считается погибшей, передает
"Армия и флот сменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую", - сообщил журналистам президент.
Он отметил, что весь народ Индонезии выражает скорбь из-за трагедии, и высказал свои соболезнования родным и близким моряков.
Субмарина Nanggala, принадлежащая индонезийским ВВС,
Дизельная подводная лодка Nanggala была спущена на воду в 1981 году с верфей в Западной Германии, в том же году она была продана Индонезии за 100 миллионов долларов и включена в состав индонезийского флота. Название свое она получила в честь божественного копья Prabu Baladewa - героя театра кукол Вайанге, оружие было изображено и на эмблеме лодки. Субмарина в различное время участвовала в ряде операций с участием флота, в том числе и занималась сбором разведданных. Дважды лодка проходила ремонт и модернизацию, в последний раз - в 2012-м. На момент гибели на борту Nanggala находились 53 человека, среди них командир подразделением подводных лодок.
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Весь народ скорбит по погибшим морякам, президент также выразил свои соболезнования родным и близким.
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