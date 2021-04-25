Президент Индонезии объявил о гибели субмарины Nanggala

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил, что подводная лодка Nanggala, пропавшая 21 апреля, считается погибшей, передает РИА Новости .

"Армия и флот сменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую", - сообщил журналистам президент.

Он отметил, что весь народ Индонезии выражает скорбь из-за трагедии, и высказал свои соболезнования родным и близким моряков.

Субмарина Nanggala, принадлежащая индонезийским ВВС, пропала у острова Бали во время учений 21 апреля, экипаж перестал выходить на связь. В ходе поисков на месте предполагаемого нахождения лодки позже было обнаружено нефтяное пятно. Выяснилось, что субмарина лежит на грунте на глубине предположительно 850 метров. Прибывшие на место спасатели обнаружили в море части предметов, которые, вероятнее всего, принадлежат пропавшей субмарине.

Дизельная подводная лодка Nanggala была спущена на воду в 1981 году с верфей в Западной Германии, в том же году она была продана Индонезии за 100 миллионов долларов и включена в состав индонезийского флота. Название свое она получила в честь божественного копья Prabu Baladewa - героя театра кукол Вайанге, оружие было изображено и на эмблеме лодки. Субмарина в различное время участвовала в ряде операций с участием флота, в том числе и занималась сбором разведданных. Дважды лодка проходила ремонт и модернизацию, в последний раз - в 2012-м. На момент гибели на борту Nanggala находились 53 человека, среди них командир подразделением подводных лодок.

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