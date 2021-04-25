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Неизвестные хакеры взломали сайт БелАЭС

25.04.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Сайт БелАЭС был взломан неизвестными, опубликованное на нем сообщение - фейк, сообщает Министерство энергетики Беларуси в своем Telegram-канале.

В воскресенье на официальном сайте БелАЭС появилась сообщение, якобы размещенное "небезразличными сотрудниками" станции. Авторы попросили "все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно".

В обращении указано, что датой размещения воззвания они выбрали канун трагедии на Чернобыльской АЭС, чтобы напомнить о жертвах "преступной халатности руководства Советского Союза".

В настоящий момент этого текста на официальном сайте станции нет. Страницу восстанавливают, какое-то время она будет недоступна, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Строительство БелАЭС

Островецкая атомная электростанция строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности, а на 100% он заработал 12 января 2021 года.

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. После их выполнения специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого блока будет рассмотрен в мае.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники заменили главную страницу официального сайта станции, разместив призыв немедленно закрыть БелАЭС. Минэнерго сообщило, что виновных уже...
 
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