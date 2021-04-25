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Директор ФСБ подтвердил попытку военного переворота в Беларуси
25.04.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр – Sputnik. Согласно полученным достоверным данным, в Беларуси планировался военный переворот, об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что на данный момент белорусские следователи активно ведут работу в этом направлении, конечные выводы можно будет сделать только после завершения расследования, уточнил директор ФСБ.
Он отметил, что вопрос о том, насколько активную роль в попытке переворота могли играть США, расследуется в рамках уголовного дела, этим занимается КГБ Беларуси и следственные органы республики.
Президент Беларуси Александр Лукашенко после субботника 17 апреля рассказал журналистам об обстоятельствах
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Насколько активную роль в процессе играли Соединенные Штаты, сейчас выясняют белорусские следователи.
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