Директор ФСБ подтвердил попытку военного переворота в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Согласно полученным достоверным данным, в Беларуси планировался военный переворот, об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что на данный момент белорусские следователи активно ведут работу в этом направлении, конечные выводы можно будет сделать только после завершения расследования, уточнил директор ФСБ.

Он отметил, что вопрос о том, насколько активную роль в попытке переворота могли играть США, расследуется в рамках уголовного дела, этим занимается КГБ Беларуси и следственные органы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после субботника 17 апреля рассказал журналистам об обстоятельствах готовившегося на него покушения . По его словам, белорусский КГБ задержал организованную группу, которая готовила вооруженный переворот. Помощь в спецоперации оказали коллеги из ФСБ. Как уточнил президент, в подготовке переворота немалую роль могли играть американские спецслужбы.

Читайте также: