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Директор ФСБ подтвердил попытку военного переворота в Беларуси

25.04.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Согласно полученным достоверным данным, в Беларуси планировался военный переворот, об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что на данный момент белорусские следователи активно ведут работу в этом направлении, конечные выводы можно будет сделать только после завершения расследования, уточнил директор ФСБ.

Он отметил, что вопрос о том, насколько активную роль в попытке переворота могли играть США, расследуется в рамках уголовного дела, этим занимается КГБ Беларуси и следственные органы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после субботника 17 апреля рассказал журналистам об обстоятельствах готовившегося на него покушения. По его словам, белорусский КГБ задержал организованную группу, которая готовила вооруженный переворот. Помощь в спецоперации оказали коллеги из ФСБ. Как уточнил президент, в подготовке переворота немалую роль могли играть американские спецслужбы.

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Теги: Минск
 
 
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