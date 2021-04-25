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Вторые сутки в Слонимском районе ищут 85-летнюю пенсионерку

25.04.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Около восьмидесяти волонтеров, а также жителей деревни Загорье Слонимского района вторые сутки ищут пропавшую 85-летнюю пенсионерку, сообщает "Газета Слонімская".

В операции участвуют сотрудники милиции, спасатели, военнослужащие, а также группы поисково-спасательного отряда "Ангел" из Баранович и Минска.

Поиски не прекращались даже ночью, в них был задействован беспилотник с тепловизионной камерой.

В ходе опросов удалось установить, что Нагула (Бадей) Евгения Филипповна пропала 23 апреля. Примерно в 20:40 она ушла из дома в неизвестном направлении.

На женщине была юбка серого цвета, зеленая куртка, бежевый платок. Как сообщается, пропавшая страдает провалами в памяти. Первыми о пропаже сообщили соседи, когда обнаружили, что пенсионерки нет ни дома, ни на участке.

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Теги: Минск
 
 
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Она ушла из своего дома вечером в неизвестном направлении. Поиски ведутся и днем, и ночью, задействован беспилотник с тепловизионной камерой.
 
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