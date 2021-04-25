Вторые сутки в Слонимском районе ищут 85-летнюю пенсионерку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Около восьмидесяти волонтеров, а также жителей деревни Загорье Слонимского района вторые сутки ищут пропавшую 85-летнюю пенсионерку, сообщает "Газета Слонімская" .

В операции участвуют сотрудники милиции, спасатели, военнослужащие, а также группы поисково-спасательного отряда "Ангел" из Баранович и Минска.

Поиски не прекращались даже ночью, в них был задействован беспилотник с тепловизионной камерой.

В ходе опросов удалось установить, что Нагула (Бадей) Евгения Филипповна пропала 23 апреля. Примерно в 20:40 она ушла из дома в неизвестном направлении.

На женщине была юбка серого цвета, зеленая куртка, бежевый платок. Как сообщается, пропавшая страдает провалами в памяти. Первыми о пропаже сообщили соседи, когда обнаружили, что пенсионерки нет ни дома, ни на участке.

Читайте также: