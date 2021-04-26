Ночное ДТП на границе: грузовик влетел в фуру, погибли четыре человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. Крупное ДТП произошло на трассе М1 у белорусско-российской границы - грузовик врезался в стоящую последней в очереди на пересечение кордона фуру. В результате погибли четыре человека, подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Накануне вечером большегруз MAN ехал, по данным СК, по "олимпийке". В это время на трассе выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход.

Около 22 часов вблизи деревни Редьки Дубровенского района он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo. У МАNа практически снесло кабину, водитель и три пассажира грузовика скончались на месте.

Следователи провели осмотр места аварии, будут проводится экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 317-й Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.

Аварии на М1

Дорожно-транспортные происшествия - особенно с участием фур - довольно часто случаются на самой популярной республиканской трассе. Так, две недели назад большегруз перевернулся на М1 в Смолевичском районе из-за уснувшего нетрезвого водителя (у него было выявлено 2,2 промилле). До этого, в марте, на автомагистрали в Крупском районе столкнулись грузовик и микроавтобус - оба водителя погибли .

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