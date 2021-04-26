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Ночное ДТП на границе: грузовик влетел в фуру, погибли четыре человека
26.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. Крупное ДТП произошло на трассе М1 у белорусско-российской границы - грузовик врезался в стоящую последней в очереди на пересечение кордона фуру. В результате погибли четыре человека, подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Накануне вечером большегруз MAN ехал, по данным СК, по "олимпийке". В это время на трассе выстроилась очередь из фур, следовавших на погранпереход.
Около 22 часов вблизи деревни Редьки Дубровенского района он столкнулся со стоящей последней в очереди фурой Volvo. У МАNа практически снесло кабину, водитель и три пассажира грузовика скончались на месте.
Следователи провели осмотр места аварии, будут проводится экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 317-й Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.
Аварии на М1
Дорожно-транспортные происшествия - особенно с участием фур - довольно часто случаются на самой популярной республиканской трассе. Так, две недели назад
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Авария случилась в воскресенье поздно вечером на погранпереходе с Российской Федерацией, сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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