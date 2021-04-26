Дело о наездах на силовиков: суд огласит приговор Тихону Осипову

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Минский городской суд 27 апреля огласит приговор по делу о наездах на военнослужащих внутренних войск МВД 11 августа 2020 года, сообщили в суде.

Обвиняемым по делу проходит 25-летний инженер БНТУ Тихон Осипов, которого судят по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и 362), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293) и заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400). Прокурор попросил для него 12 лет лишения свободы.

"Оглашение судебного решения по делу ожидается 27 апреля в 10:00", – сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Суд по делу Осипова начался 12 апреля, в ходе суда Обвиняемый признал вину частично - только по факту ложного доноса.

Уголовное дело расследовал центральный аппарат СК Беларуси. Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на начальника главного следственного управления Следственного комитета Евгения Архиреева, обвиняемый, поддавшись распространяемым в сети Интернет призывам, 11 августа принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска, переросших в массовые беспорядки.

С целью избежать ответственности он предварительно снял регистрационные знаки с автомобиля. По его словам, около 1 часа ночи на улице Притыцкого, управляя автомобилем BMW, обвиняемый совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел – военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка.

Архиреев отметил, что в ходе следствия была установлено, что обвиняемый скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля. Он был задержан и с тех пор находится под стражей. Прокурор, выступая в прениях, заявил, что вина фигуранта дела доказана. И попросил суд назначить ему 12 лет колонии усиленного режима.

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