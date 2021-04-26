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Семь человек погибли на пожарах в Беларуси за выходные
26.04.2021 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. Пожарные инспекторы и следователи устанавливают обстоятельства возгораний в Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областях. Сводку опубликовала пресс-служба МЧС Беларуси.
В Лидском районе в агрогородке Дитва без признаков жизни в субботу обнаружены тела 35-ти и 53-летнего безработных. Мужчины прятались от холодов и незаконно проникли в сарай у частного дома. Оба до приезда спасателей задохнулись в дыму, но окончательную причину смерти назовут эксперты.
Сообщения о пожарах поступали, согласно данным аварийно-спасательных служб, ранним утром или поздним вечером. В числе жертв – пенсионеры или безработные. Огнем уничтожено 11 построек, еще 36 – серьезно повреждены.
© Sputnik / Виктор Толочко
С ожогами и отравлением продуктами горения к врачам поступили шесть человек. В Витебске огонь угрожал жильцам целого подъезда. 12 человек, в том числе трое детей, были экстренно эвакуированы. Источником возгорания стал подвал многоквартирного дома. Туда проникли двое мужчин без определенного места жительства. Их успели найти и вытащить из задымленного помещения. С места происшествия их доставили в больницу.
С начала 2021 года в Беларуси зарегистрировано почти 2,4 тысячи пожаров. Для сравнения, на эту дату в 2020-м пришлось 1994 возгорания. Жертвами огня за неполные четыре месяца текущего года стали 302 человека. Еще 355 – удалось спасти.
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С начала года в Беларуси зарегистрировано почти 2,4 тысячи пожаров – в два раза больше, чем за такой же период 2020-го.
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