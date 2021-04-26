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Признания участников заговора против Лукашенко у спецслужб есть - Кремль

26.04.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. Спецслужбы имеют в наличии достаточное количество доказательств в отношении участников заговора против президента Беларуси Александра Лукашенко, есть и их признания, об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Беларуси. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами", - сообщил Песков.

По его словам, некоторые фигуранты дела уже признали свою вину.

Подготовка к покушению и перевороту

Впервые о том, что на него готовилось покушение, а в стране – военный переворот, президент Лукашенко сообщил 17 апреля. К тому времени уже была задержана группа лиц, которым позже предъявил обвинения КГБ. Среди задержанных – юрист Юрий Зенкович, имеющий белорусское и американское гражданство, а также политолог Александр Федута. Помощь в задержании вышеуказанных лиц оказали сотрудники ФСБ России.

Глава государства ранее отметил, что к подготовке мероприятий по его устранению причастны американские спецслужбы. Степень вовлеченности США в попытке переворота в республике устанавливает следствие.

Ранее в КГБ Беларуси сообщили, что задержанным предъявлено обвинение в соответствии с частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти предъявлено четырем задержанным, им грозит до 12 лет лишения свободы.
 
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