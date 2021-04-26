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Умерла в пустой квартире: мужчина задержан по подозрению в убийстве матери

26.04.2021 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Сенненским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийств местной жительницы, по подозрению в совершении преступления задержан ее сын, сообщили в УСК по Витебской области.

Предварительно установлено, что конфликт между 72-летней матерью и 52-летним сыном произошел вечером 20 апреля, в квартире трехэтажного дома. По словам следователей, после того, как избил мать, мужчина ушел из квартиры и вернулся домой на следующий день. 

"Утром 21 апреля он увидел мать без признаков жизни, пошел к соседям и сказал, что его мама умерла, попросил вызвать скорую медицинскую помощь", - сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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По ее словам, выехавшие на места убийства следователи и криминалисты осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, зафиксировали следовую картину.

Также была изъята одежда подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ, в том числе биолого-генетическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы.

Со слов соседей, между сыном и матерью конфликты происходили постоянно, в том числе на почве распития спиртных напитков.

В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса. Он задержан. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Женщине во время семейной ссоры были нанесены множественные телесные повреждения - известно, что конфликты с сыном происходили регулярно.
 
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