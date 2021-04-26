Почти 100 сайтов заблокировали в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 99 сайтам из-за рекламы на них наркотиков, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение было принято на основании письменного уведомления министерства внутренних дел и результатов работы, проведенной Комитетом государственной безопасности.

Причиной, как пояснили в ведомстве, стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Доступ ограничен с 26 апреля.

"Министерство информации 26 апреля 2021 года приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов", - говорится в сообщении Мининформа.

Ранее в МВД сообщали о всплеске наркопреступлений в стране - с начала текущего года было зафиксировано более 1060 случаев нарушений закона, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. На это, по мнению ведомства, в том числе оказала влияние и эпидемиологическая ситуация.

Напомним, что недавно в суде Московского района столицы прошло предварительное судебное заседание по делу о крупнейшей партии наркотиков в Беларуси. Более 550 килограммов героина было доставлено в страну под видом фруктов, партия хранилась в тайнике в Заводском районе Минска. По делу проходит несколько человек - уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы.

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