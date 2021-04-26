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Почти 100 сайтов заблокировали в Беларуси
26.04.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 99 сайтам из-за рекламы на них наркотиков, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Решение было принято на основании письменного уведомления министерства внутренних дел и результатов работы, проведенной Комитетом государственной безопасности.
Причиной, как пояснили в ведомстве, стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Доступ ограничен с 26 апреля.
"Министерство информации 26 апреля 2021 года приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов", - говорится в сообщении Мининформа.
Ранее в МВД сообщали о
Напомним, что недавно в суде Московского района столицы прошло предварительное судебное заседание по
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Интернет-порталы размещали информацию о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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