Серьезная авария в Дубровенском районе: есть жертвы

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Выясняются детали серьезной аварии в Дубровенском районе - четыре человека погибли. На трассе М1 столкнулись два большегруза. По данным Следственного комитета, грузовой автомобиль MAN двигался в сторону погранперехода. По невыясненным причинам он врезался в заднюю часть фуры Volvo, которая стояла в очереди последней. В результате водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет, ехавшие в кабине MAN, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.