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Беглый экс-сотрудник ГУБОПиКа Лупоносов стал обвиняемым по уголовному делу
26.04.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. Следственным комитетом вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова – бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД, сообщили в СК.
"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в СК.
Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Лупоносов объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
Лупоносов входит в оппозиционную инициативу бывших силовиков BYPOL. Она связана с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Ранее суд в Беларуси
Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявлял, что
По его словам, это бывшие следователи Остапович Андрей, Лобан Игорь; бывшие оперативники Купрейчик Матвей, Жигарь Владимир, Лупоносов Станислав и Макар Сергей; бывший преподаватель Академии милиции Азаров Александр; бывший работник прокуратуры Талерчик Олег, а также Медведев Евгений.
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Прокурором санкционировано применение к Лупоносову меры пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.
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