За пропаганду наркотиков на популярного блогера в России завели дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. На популярного Youtube-блогера Юрия Дудя завели административное дело за пропаганду наркотиков.

Как сообщается на сайте Лиги безопасного интернета, ранее волонтеры обратились в МВД с просьбой проверить одно из интервью Дудя, где обнаружили пропаганду психотропных веществ.

С кем именно было интервью, пока не сообщается. Вероятнее всего, речь о рэпере Гнойном (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладов, он же Бутер Бродский - Sputnik). Во время интервью, которое вышло еще три года назад, эпатажный рэпер неоднократно предлагал Дудю попробовать запрещенные вещества.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – говорится в сообщении Лиги безопасного интернета.

Юрий Дудь – блогер, на канал которого в Youtube подписано больше 9 миллионов человек. Самые популярные ролики увидели, как минимум, 20 миллионов зрителей. Среди гостей, которые уже побывали на шоу, – рэпер Могренштерн, стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, актер Сергей Бурунов, блогеры Badcomedian, Ивангай, Давидыч и многие другие.

Напомним, ранее в России за пропаганду наркотиков завели дело на Моргенштерна. На рэпера пожаловался в правоохранительные органы бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, которому не понравились клипы "Розовое вино-2" и Family.

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