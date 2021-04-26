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За пропаганду наркотиков на популярного блогера в России завели дело
27.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. На популярного Youtube-блогера Юрия Дудя завели административное дело за пропаганду наркотиков.
Как сообщается на
С кем именно было интервью, пока не сообщается. Вероятнее всего, речь о рэпере Гнойном (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладов, он же Бутер Бродский - Sputnik). Во время интервью, которое вышло еще три года назад, эпатажный рэпер неоднократно предлагал Дудю попробовать запрещенные вещества.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – говорится в сообщении Лиги безопасного интернета.
Юрий Дудь – блогер, на канал которого в Youtube подписано больше 9 миллионов человек. Самые популярные ролики увидели, как минимум, 20 миллионов зрителей. Среди гостей, которые уже побывали на шоу, – рэпер Могренштерн, стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, актер Сергей Бурунов, блогеры Badcomedian, Ивангай, Давидыч и многие другие.
Напомним, ранее в России за пропаганду наркотиков
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Проверку проводит главное управление МВД РФ по городу Москве, полицейские хотят проанализировать одно из интервью Юрия Дудя.
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