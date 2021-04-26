ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За пропаганду наркотиков на популярного блогера в России завели дело

27.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. На популярного Youtube-блогера Юрия Дудя завели административное дело за пропаганду наркотиков.

Как сообщается на сайте Лиги безопасного интернета, ранее волонтеры обратились в МВД с просьбой проверить одно из интервью Дудя, где обнаружили пропаганду психотропных веществ.

С кем именно было интервью, пока не сообщается. Вероятнее всего, речь о рэпере Гнойном (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладов, он же Бутер Бродский - Sputnik). Во время интервью, которое вышло еще три года назад, эпатажный рэпер неоднократно предлагал Дудю попробовать запрещенные вещества. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Блогеры в шутку угнали такси: возбуждено уголовное дело

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – говорится в сообщении Лиги безопасного интернета.

Юрий Дудь – блогер, на канал которого в Youtube подписано больше 9 миллионов человек. Самые популярные ролики увидели, как минимум, 20 миллионов зрителей. Среди гостей, которые уже побывали на шоу, – рэпер Могренштерн, стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, актер Сергей Бурунов, блогеры Badcomedian, Ивангай, Давидыч и многие другие.

Напомним, ранее в России за пропаганду наркотиков завели дело на Моргенштерна. На рэпера пожаловался в правоохранительные органы бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, которому не понравились клипы "Розовое вино-2" и Family.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверку проводит главное управление МВД РФ по городу Москве, полицейские хотят проанализировать одно из интервью Юрия Дудя.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беглый экс-сотрудник ГУБОПиКа Лупоносов стал обвиняемым по уголовному делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by