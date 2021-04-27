В Пинском районе волк - похоже, бешеный - прогнал из леса лесников

Источник материала: Tut.by

26 апреля в Пинском районе агрессивный волк вышел к работавшим в лесу возле деревни Борки лесникам, стал приближаться, скалился и рычал. Мужчины уехали, сообщает Медиа-Полесье со ссылкой на райисполком.



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О встрече с агрессивным волком лесники сообщили местным властям. По их описанию, животное бешеное: шерсть клочковатая, походка вялая, передвигался прихрамывая. К поискам хищника подключились охотники и пограничники. Они до темноты прочесывали территорию, но зверя не нашли. С утра продолжат поиски.

Напомним, 5 апреля волк напал на жителей приграничной деревни Ласицк. По заключению областной ветеринарной лаборатории, хищник болел бешенством. В Ласицке ввели карантин.