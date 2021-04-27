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В Пинском районе волк - похоже, бешеный - прогнал из леса лесников
Источник материала: Tut.by
26 апреля в Пинском районе агрессивный волк вышел к работавшим в лесу возле деревни Борки лесникам, стал приближаться, скалился и рычал. Мужчины уехали,
О встрече с агрессивным волком лесники сообщили местным властям. По их описанию, животное бешеное: шерсть клочковатая, походка вялая, передвигался прихрамывая. К поискам хищника подключились охотники и пограничники. Они до темноты прочесывали территорию, но зверя не нашли. С утра продолжат поиски.
Напомним, 5 апреля
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Встреча людей с диким зверем произошла в приграничной полосе.
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