|
Агрессивный волк пытался напасть на людей в Пинском районе
27.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Хищник попытался напасть на людей в лесу у деревни Борки в Пинском районе, об этом сообщили в местном райисполкоме.
Агрессивное животное появилось в приграничной полосе накануне, 26 апреля - оно вышло к лесникам, которые работали в лесном массиве. Волк скалился и рычал, однако люди успели сесть на транспорт и покинуть лес.
О встрече сообщили местным властям. На поиски животного отправили охотников районной организации БООР, пограничников, также были задействованы служебные собаки. В течение дня хищника не нашли, поиски продолжатся во вторник.
Предполагается, что волк бешеный: он выглядит и ведет себя, как больное животное. У него отмечается вялая и прихрамывающая походка, шерсть клочковатая. Кроме того, в большинстве случаев волк выходит к людям или нападает на них именно при бешенстве.
Случай бешенства у животных в Пинском районе не единичный. Ранее в деревне Бережцы были
В начале апреля
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хищник потревожил лесников в приграничной зоне - внешний вид животного и его поведение говорит о том, что животное может быть бешеным.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)