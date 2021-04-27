Агрессивный волк пытался напасть на людей в Пинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Хищник попытался напасть на людей в лесу у деревни Борки в Пинском районе, об этом сообщили в местном райисполкоме.

Агрессивное животное появилось в приграничной полосе накануне, 26 апреля - оно вышло к лесникам, которые работали в лесном массиве. Волк скалился и рычал, однако люди успели сесть на транспорт и покинуть лес.

О встрече сообщили местным властям. На поиски животного отправили охотников районной организации БООР, пограничников, также были задействованы служебные собаки. В течение дня хищника не нашли, поиски продолжатся во вторник.

Предполагается, что волк бешеный: он выглядит и ведет себя, как больное животное. У него отмечается вялая и прихрамывающая походка, шерсть клочковатая. Кроме того, в большинстве случаев волк выходит к людям или нападает на них именно при бешенстве.

Случай бешенства у животных в Пинском районе не единичный. Ранее в деревне Бережцы были введены карантинные ограничения из-за лисы, которая забежала во двор к одному из местных жителей и набросилось на собаку. Хозяин подворья не растерялся и заколол хищницу вилами. Проведенная ветеринарная экспертиза показала, что лиса была бешеной.

В начале апреля волк напал на людей в деревне Ласицк. Животное покусало трех женщин, а позже набросился на собаку и козу. Специалисты предположили, что хищник может болеть бешенством, поскольку здоровый дикий волк обычно не выходит к людям. На хищника организовали облаву, волк был застрелен .

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