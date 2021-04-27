В Мозырском районе в Припяти утонул рыбак

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе утонул рыбак, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

26 апреля работникам ОСВОД 15.30 поступило сообщение о том, что вблизи агрогородка Барбаров Мозырского района местные жители обнаружили в реке тело мужчины.

Погибшим оказался 73-летний житель Мозыря, который еще 19 апреля утром ушел на рыбалку, но домой не вернулся.