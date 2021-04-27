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В Мозырском районе в Припяти утонул рыбак

27.04.2021 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе утонул рыбак, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

26 апреля работникам ОСВОД 15.30 поступило сообщение о том, что вблизи агрогородка Барбаров Мозырского района местные жители обнаружили в реке тело мужчины.

Погибшим оказался 73-летний житель Мозыря, который еще 19 апреля утром ушел на рыбалку, но домой не вернулся.

 
 
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Погибшим оказался 73-летний житель Мозыря.
 
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