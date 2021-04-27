Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Сразу несколько школ "заминировали" сегодня в столице, об этом сообщает Telegram-канал "Милиция Минска".

Сообщения о том, что в школах заложено взрывной устройство, учреждения образования получили по электронной почте утром во вторник. В частности, речь шла о минировании средних школ №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3), №4 (Красноармейская, 11).

На места "минирования" прибыли сотрудники милиции.

"Предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - пояснили правоохранители.

Случаи "минирований", в том числе - школ, случаются нередко. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было.

Ранее ради знакомства школьник даже заминировал поезд Лида - Гродно.

Волна лжеминирований

За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен , ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион" , производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. Данные в итоге не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.