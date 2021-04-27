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Четыре школы "заминировали" в Миске – МВД проводит проверку
27.04.2021 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Сразу несколько школ "заминировали" сегодня в столице, об этом сообщает Telegram-канал "Милиция Минска".
Сообщения о том, что в школах заложено взрывной устройство, учреждения образования получили по электронной почте утром во вторник. В частности, речь шла о минировании средних школ №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3), №4 (Красноармейская, 11).
На места "минирования" прибыли сотрудники милиции.
"Предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - пояснили правоохранители.
Случаи "минирований", в том числе - школ, случаются нередко. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве
Ранее ради знакомства школьник даже
Волна лжеминирований
За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.
Накануне VI Всебелорусского народного собрания
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
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Сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве поступили на электронную почту школ во вторник утром.
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