в Волковыске произошла непонятная трагедия: мужчина в магазине внезапно воткнул в себя нож - и умер

Источник материала: Tut.by

Днем 26 апреля в Волковыске произошла непонятная трагедия: мужчина в магазине внезапно воткнул в себя нож. Что об этом известно, рассказывает Волковыск.by.

Все случилось около 15 часов в понедельник в магазине «Зарница» на ул. Боричевского.

Мужчина зашел в магазин, схватил лежавший на прилавке нож — и нанес себе смертельные ранения.

Он умер.

Подробности происшествия уточняются. Идет проверка.