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в Волковыске произошла непонятная трагедия: мужчина в магазине внезапно воткнул в себя нож - и умер
Источник материала: Tut.by
Днем 26 апреля в Волковыске произошла непонятная трагедия: мужчина в магазине внезапно воткнул в себя нож. Что об этом известно,
Все случилось около 15 часов в понедельник в магазине «Зарница» на ул. Боричевского.
Мужчина зашел в магазин, схватил лежавший на прилавке нож — и нанес себе смертельные ранения.
Он умер.
Подробности происшествия уточняются. Идет проверка.
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Подробности происшествия уточняются. Идет проверка.
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