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Telegram-канал "Барановичи-97%" признали экстремистским
27.04.2021 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Суд Ленинского района Бреста по инициативе Барановичской прокуратуры признал информационную продукцию Telegram-канала "Барановичи-97%" экстремистскими материалами, об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
"Прокуроры установили, что администраторы Telegram-канала "Барановичи-97%" публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям", - рассказали Sputnik во вторник в генпрокуратуре.
По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.
"Суд Ленинского района Бреста удовлетворил такое заявление, решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса", - сказали прокуроры.
Какие еще каналы признаны в Беларуси экстремистскими
По состоянию на 20 апреля в Беларуси экстремистскими признаны более 10 Telegram-каналов и свыше 10 Telegram-чатов.
К примеру, суд признал экстремистским
В прокуратуре напомнили, что согласно ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
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В министерство информации направлена информация для включения канала в соответствующий перечень и блокировки, за перепост информации из интернет-ресурса...
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