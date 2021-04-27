Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Суд Ленинского района Бреста по инициативе Барановичской прокуратуры признал информационную продукцию Telegram-канала "Барановичи-97%" экстремистскими материалами, об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Прокуроры установили, что администраторы Telegram-канала "Барановичи-97%" публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям", - рассказали Sputnik во вторник в генпрокуратуре.

По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.

"Суд Ленинского района Бреста удовлетворил такое заявление, решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса", - сказали прокуроры.

Какие еще каналы признаны в Беларуси экстремистскими

По состоянию на 20 апреля в Беларуси экстремистскими признаны более 10 Telegram-каналов и свыше 10 Telegram-чатов.

К примеру, суд признал экстремистским канал BYPOL , "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", Telegram-группы "Чат группы Каратели" и "Я ВЫХОЖУ/МКБ". Также в черном списке каналы NEXTA-Live и NEXTA (включая логотип), LUXTA, "Мозырь 97%", "Водители 97", "Речица для Жизни ЧАТ", "Брест: Слухи и факты" и некоторые другие.

В прокуратуре напомнили, что согласно ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

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