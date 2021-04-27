Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 27 апр – Sputnik. В Гродно огласили приговор Александру Арановичу - одному из фигурантов так называемого "дела Тихановского", водителя блогера, который был задержан 29 мая прошлого года на площади Советской областного центра. Во вторник, 27 апреля, решением суда Ленинского района Гродно его приговорили к шести годам колонии.

Организация массовых беспорядков и неповиновение

Обвиняемый 38-летний Александр Аранович родом из города Старые Дороги Минской области. Был одним из активистов команды Тихановского, до этого работал водителем, еще ранее занимался грузоперевозками как индивидуальный предприниматель, ездил на заработки в Россию. Холост, есть двое детей 6 и 14 лет.

Аранович был задержан вечером 29 мая на площади Советской в Гродно, когда там проходил пикет по сбору подписей в пользу потенциальных кандидатов в президенты. В тот же день был задержан сам блогер и еще несколько его соратников.

По версии обвинения, Аранович вместе с другими участниками движения Тихановского запланировал незаконное массовое мероприятие под видом пикета, затем оказывал неповиновение представителям власти и грубо нарушал общественный порядок. Кроме того, Аранович, который по росту и комплекции похож на Тихановского, специально был одет в похожую одежду и пособничал в неправомерных действиях блогера.

Дымовая шашка на чердаке в доме родителей

Еще один эпизод уголовного дела – это наличие у обвиняемого дымовой шашки, которую нашли во время обыска на чердаке в доме родителей обвиняемого спустя несколько месяцев после задержания. Как объясняли родственники, шашка старая и могла остаться на чердаке от прежних владельцев дома. По версии обвинения, шашку Аранович приобрел с целью провокации, а в случае ее использования – дезориентации правоохранительных органов на массовых мероприятиях.

© Sputnik Инна Гришук На чердаке в доме родителей обвиняемого следователи нашли дымовую шашку. На фото - мать Арановича Галина Ивановна

Арановичу вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок), ст.13 (приготовление к преступлению), ч.2 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков).

Приговор - шесть лет колонии

Суд над Александром Арановичем начался в конце февраля. Прокурор настаивал, что вина полностью доказана, во время прений он просил приговорить Арановича к шести годам лишения свободы.

Сам обвиняемый свою вину не признает, в суде он отказался давать показания. В последнем слове 27 апреля Аранович был краток.

"Дело сфабриковано, защищаться не дали, все заинтересованы в том, чтобы меня посадить. Больше нечего сказать", - заявил он.

Суд Ленинского района Гродно признал Александра Арановича виновным по обеим из вменяемых ему статей. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Часть срока, которое обвиняемый провел под стражей, будет вычтена из общего срока.

Также суд решил взыскать 278 рублей процессуальных издержек, сумму более 11 тысяч долларов и трех тысяч евро, изъятые при обыске у родителей, вернуть, изъятый тапок (символ блога Тихановского "Страна для жизни" - Sputnik) уничтожить. Арест с имущества, который был наложен на имущество Арановича, пока решили не снимать до выплаты указанных сумм.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Читайте также: