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Заразила любовника ВИЧ: жительница Солигорска попала под следствие

27.04.2021 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 28-летней неработающей девушки, подозреваемой в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Следователи выяснили, что девушку поставили на учет с диагнозом «ВИЧ-инфекция» еще в 2010 году, и ее в том числе предупредили об уголовной ответственности в случае, если подвергнет другое лицо опасности заражения.

"Проигнорировав требование законодательства, женщина без использования средств защиты на протяжении 2011-2012 годов неоднократно вступала в интимную близость с жителем Солигорского района. О том, что он заражен ВИЧ, мужчина узнал через несколько лет", – сообщила Sputnik Крупенина.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) Уголовного кодекса Республики Беларусь. У нее уже была судимость за хищение, в настоящий момент она отбывает наказание в виде лишения свободы – также за хищение.

Следователи изучают медицинские документы подозреваемой и устанавливают иных лиц, которые могли пострадать, сказала Крупенина.

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Теги: Минск
 
 
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Ситуация с заражением ВИЧ-инфекцией всплыла не сразу – мужчина узнал о том, что болен, спустя несколько лет. Чем обернулась для него эта трагедия, в СК не сообщают.
 
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