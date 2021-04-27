|
На Денисовской горел детский сад
Источник материала: Tut.by
В Минске произошел пожар в детском саду №86 на улице Денисовской, детей и персонал эвакуировали,
Из детсада эвакуировали 128 детей и 25 человек персонала. Никто не пострадал.
Предварительно, предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в щитовой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из детсада эвакуировали 128 детей и 25 человек персонала. Никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)