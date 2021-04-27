ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Денисовской горел детский сад

27.04.2021 16:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске произошел пожар в детском саду №86 на улице Денисовской, детей и персонал эвакуировали, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Из детсада эвакуировали 128 детей и 25 человек персонала. Никто не пострадал.


Фото: МЧС

Предварительно, предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в щитовой.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из детсада эвакуировали 128 детей и 25 человек персонала. Никто не пострадал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Заразила любовника ВИЧ: жительница Солигорска попала под следствие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by